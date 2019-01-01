Дмитрий Енцов журналист ХК «Молот-Прикамье» начинает предсезонную подготовку Поделиться Поделиться Твитнуть

Хоккеисты пермского хоккейного клуба «Молот-Прикамье» с 12 июля выходят из отпуска и начинают подготовку к ближайшему сезону.

По плану подготовки, с 12 по 15 июля команда пройдёт медицинское обследование.

С 17 по 29 июля состоится учебно-тренировочный сбор.

30 и 31 июля запланированы контрольные матчи против нефтекамского «Тороса», а 5 и 6 августа — против ижевской «Ижстали».

С 17 по 19 августа состоится ежегодный предсезонный турнир «Кубок Прикамья», где помимо «Молота-Прикамья» сыграют тюменский «Рубин», нефтекамский «Торос» и курганское «Зауралье».

С 29 по 29 августа команда отправится в Альметьевск на турнир, посвящённый Дню работника нефтяной и газовой промышленности, в котором также примут участие местный «Нефтяник», пензенский «Дизель» и нефтекамский «Торос».

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