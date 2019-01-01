Сергей Данилов В Прикамье выявлены 60 новых случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае подтвердились 60 новых случаев коронавируса.



Из 60 новых инфицированных – 16 мужчин, 43 женщины, один ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 19 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 17 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано пять летальных исходов: умер один инфицированный COVID-19 пациент. Также, умерли четыре пациента по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 90 летальных исходов от COVID-19. Еще 62 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.





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