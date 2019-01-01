Сергей Данилов
За сутки от COVID-19 в Прикамье вылечились 16 человек
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За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья выписано еще 16 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число оправившихся от COVID-19 составило 3 тыс 322 человека, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.
Под наблюдением специалистов остаются 2 тыс 679 жителей Пермского края. На утро 11 июля общее число выявленных заболевших составляет 4 тыс 282 человека.
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