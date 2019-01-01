Григорий Серёдкин Защитник ХК «Молот-Прикамье» подписал пробный контракт с омским «Авангардом» Поделиться Поделиться Твитнуть

Защитник ХК «Молот-Прикамье» Егор Морозов подписал пробный контракт с омским ХК «Авангард», выстуающим в КХЛ (Континентальной хоккейной лиге). Об этом сообщает пресс-служба пермского хоккейного клуба.



В случае подписания стандартного контракта «Молот-Прикамье» получит денежную компенсацию за хоккеиста.



Отметим, в сезоне 2019/2020 Егор Морозов дебютировал на взрослом уровне. За пермский клуб 17-летний защитник отыграл 20 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ (Высшей хоккейной лиги), в среднем за игру проводя на льду семь минут с показателем полезности «+1».

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