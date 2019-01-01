Дмитрий Енцов журналист В выходные в Перми спадёт жара Поделиться Поделиться Твитнуть

Ближайшие выходные в Перми, 11 и 12 июля, ожидаются не такими жаркими, как вся нынешняя неделя.

По данным Гидрометцентра РФ, температура спадёт на несколько градусов и оба дня составит от +26° до +28°. При этом возможна облачность, но без осадков.

Но относительное похолодание — временное явление, так как следующая неделя вновь ожидается жаркой с дневной температурой воздуха выше +30°.

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