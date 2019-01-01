Дмитрий Енцов журналист С 11 июля возобновляется движение трамвайных маршрутов №6 и 8 и меняется — у маршрута №5 Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации пресс-службы администрации Перми с субботы, 11 июля, возобновляется трамвайное движение по ул. Сибирская, то есть возвращаются маршруты №6 и 8. Ранее они были приостановлены из-за масштабных дорожных работ на перекрёстке ул. Сибирская и Революции.

Но в это же время закрывается движение на перекрёстке ул. Куйбышева и Революции, что приведёт к изменению движения трамвайного маршрута №5 — в направлении Бахаревки он будет следовать в объезд по ул. Куйбышева, Белинского, Сибирской, Революции, Максима Горького, Петропавловской, 25-го Октября, Ленина, Куйбышева, Петропавловской и далее по маршруту следования. В направлении «Перми II» — по ул. Петропавловской, Куйбышева, Ленина, Максима Горького, Революции, Сибирской, Белинского, Куйбышева и далее по маршруту следования.

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