Дмитрий Енцов журналист За сутки в Прикамье из-за коронавируса скончались шесть пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным министерства здравоохранения Пермского края за минувшие сутки от коронавируса скончался один пациент, кроме того зарегистрировано ещё пять летальных случаев, косвенно связанных с коронавирусом, то есть, по мнению минздрава, эти пациенты скончались от других заболеваний, но у них подтверждены положительные тесты на COVID-19.

Таким образом, общее количество летальных случаев, связанных с коронавирусом за всё время в регионе достигло 147.

При этом 3306 человек выздоровели, лечение сейчас проходят 892 пациента.

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