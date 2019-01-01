Дмитрий Енцов журналист В пятницу, 10 июля, в Перми будет побит температурный рекорд за последнее десятилетие Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным специалистов ГИС-Центра ПГНИУ, 10 июля станет самым жарким днём в Перми начиная с 2010 года.

Максимальная температура воздуха ожидается в районе +35°, это перекроет прошлое достижение, которое было зафиксировано 1 августа 2010 года.

Несмотря на это, север края может обновить свой рекорд, так как в Чердыни ожидается во второй половине дня до +33,9°, это самая жаркая погода для этих мест за всю историю наблюдений.

В Перми же абсолютный рекорд скорее всего устоит — он зарегистрирован в 1954 году и составил +35,4°.

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