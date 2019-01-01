Пермский край перевыполнил годовой план расселения аварийного жилья на 12% Поделиться Поделиться Твитнуть

Аварийное жильё

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермский край перевыполнил годовой план расселения аварийного жилья, установленный нацпроектом «Жилье и городская среда». На конец июня исполнение составило 112%, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Всего в текущем году планируется расселить 48,34 тыс. кв метров аварийного жилья и обеспечить переезд 2,64 тыс. человек. На начало июля текущего года уже расселено 14,97 тыс. кв метров жилья. В новое жилье переехали 1 тыс 10 человек. Так как исполнение плана на 2020 год было начато еще в 2019 году, установленные целевые показатели этого года уже достигнуты.

В прошлом году в рамках нацпроекта требовалось расселить всего 6,77 тыс. квадратных метров. Благодаря активности муниципалитетов, фактическое расселение составило 48,56 тыс. квадратных метров. Таким образом, край выполнил план 2019 года на 716%. В благоустроенные помещения смогли переехать более 3 тыс человек. Квадратные метры, расселенные сверх показателя, установленного на 2019 год, зачтены в качестве исполнения по 2020 году.

В нацпроекте участвуют 33 муниципалитета.

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