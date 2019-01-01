Дмитрий Енцов журналист За сутки в Прикамье — 57 новых случаев коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае подтвердились 57 новых случаев коронавируса.

47 человек проходят лечение в больницах, десять — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых заражённых — 29 женщин, 27 мужчин и один ребёнок.

Кроме того, зафиксировано шесть летальных исходов, связанных с инфекцией. При этом, один пациент скончался непосредственно от COVID-19. Пять пациентов скончались от других болезней, но у них также были положительные тесты на коронавирус.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе вирус зафиксирован у 4282 пациентов. Сейчас проходят лечение 892 человека, 3306 выздоровели, 147 — скончались.

Коэффициент распространения составляет 1,2, то есть один заражённых инфицирует в среднем 1,2 человека.

Подозрение на заражение зафиксировано у 230 пациентов, все они сдали тесты и ждут его результатов.

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