Половина специнвестконтрактов в Пермском крае вышла на стадию освоения производства Поделиться Поделиться Твитнуть

Восемь из 17 инвестиционных проектов, которые реализуются в Пермском крае, в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), уже вышли на стадию освоения производства. Продукции в рамках СПИК уже произведено на 93 млрд руб. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края со ссылкой на информацию в регионального минпрома.

За пять лет, с момента начала реализации первого СПИКа, инвесторы уже освоили 187,4 млрд руб. Общий объем инвестиций составляет 484 млрд руб. Создана уже половина рабочих мест, которые должны появится благодаря СПИК: 3786 из 8398.

Как подчёркивал ранее на заседании правительства глава региона Дмитрий Махонин: «Пермский край имеет огромный промышленный потенциал, и задача краевых властей его раскрывать, в том числе привлекая новые инвестиционные проекты. Для их реализации в регионе есть и соответствующая налоговая база, и инфраструктура».

СПИКи в Пермском крае заключаются с 2015 года. За это время заключено 17 специнвестконтрактов, из них 12 региональных и 5 федеральных. Контракты подписаны с предприятиями, осуществляющими деятельность в отрасли машиностроения, металлургии, химического производства.

Региональные контракты заключены с ПАО «Протон-ПМ», ООО «ММК-ЛМЗ», ООО «Сода-Хлорат», ПАО «Уралкалий», АО «НФТ», АО «МИЛКОМ», ООО «УЗПМ», ООО «Лукойл-Пермь». С АО «Сибур-Химпром» и ПАО «Метафракс» заключено по два СПИКа. Федеральные контракты заключены с ООО «ЕвроХим-УКК» и ЗАО «ВКК», с ПАО «Уралкалий» заключено три СПИКа по трем инвестиционным проектам.

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