Григорий Серёдкин У трёх прилетевших на отдых в Крым пермяков обнаружен COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

У трёх прилетевших отдыхать в Крым пермяков обнаружен коронавирус. Об этом информирует официальная группа правительства Севастополя «ВКонтакте».

«По состоянию на утро 9 июля в Севастополе зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие — молодые люди, приехавшие в Севастополь на отдых из Пермского края», — сообщает источник.

Отметим, всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 257 человек. В стационарах находятся 44 человека. Выздоровели 200 человек, пять человек умерли.

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