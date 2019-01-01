Дмитрий Енцов журналист В Перми установлен температурный рекорд для 9 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми 9 июля установлен температурный рекорд для этого дня — +33°. Это выше, чем прежний рекорд, установленный в 1964 года — +32,2°.

При этом, 10 июля, скорее всего также ожидается рекордная жара и для этого дня и, возможно, всего лета за последние годы.

Пока предварительно на этот день прогнозируется днём +34°. Об этом сообщает ВЕТТА.

Для любителей жары есть ещё одна хорошая новость — скорее всего после небольшого похолодания ближайших выходных на следующей неделе дневная температура вновь превысит +30°.

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