Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае за сутки — 70 новых случаев коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 70 новых случаев заражения коронавирусом.

Из них 46 женщин и 24 мужчины.

Таким образом, общее количество инфицированных за всё время в регионе достигло 4225 человек. 917 находятся на лечении, 3167 выздоровели, 141 — скончались.

Подозрение на вирус отмечено у 202 пациентов, они ожидают результаты тестирования.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,2, то есть один заболевших заражает 1,2 человека.

Коэффициент заражения составляет 159,9 чел. на 100 тыс. населения. Это 75-я позиция среди регионов России.

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