Дмитрий Енцов журналист От коронавируса за сутки скончались четыре жителя Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки от коронавируса скончались четыре пациента.

Таким образом общее количество летальный случаев прямо или косвенно связанных с COVID-19 в регионе достигло 141.

Общее количество инфицированных с начала пандемии в Прикамье составляет 4155 человек. 3167 из них выздоровели, 847 сейчас проходят лечение.

Подозрение на вирус отмечено у 202 пациентов, они ожидают результаты тестирования.

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