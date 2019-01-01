По факту служебного подлога в пермском вузе возбуждено уголовное дело Поделиться Поделиться Твитнуть

Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту совершения служебного подлога неустановленным должностным лицом в Пермском институте железнодорожного транспорта.

По версии следствия, до 1 октября 2019 года неустановленное должностное лицо университета для успешного прохождения учебным заведением аккредитационной экспертизы для получения госаккредитации внесло в три экзаменационные ведомости от 9 июня 2018 года ложные сведения о сдаче экзамена по дисциплине «Строительные материалы и изделия» студентами нескольких групп первого и второго курсов и принятии у них экзаменов преподавателем, который за месяц до этого был уволен из университета. При этом от его имени в экзаменационных ведомостях проставлены отметки о результатах сдачи экзамена с подтверждением его подписи. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

В результате возбуждено уголовное дело по факту совершения неустановленным должностным лицом Пермского института железнодорожного транспорта служебного подлога путём внесения в официальные документы заведомо ложных данных. Сейчас проводятся комплекс следственных мероприятий, в том числе сбор и изъятие документов, подтверждающих факты должностного преступления, а также получение образцов почерка преподавателей вуза. Кроме того, решается вопрос о назначении почерковедческой и других судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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