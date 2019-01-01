Григорий Серёдкин Защитник пермского ФК «Звезда» Александр Мосунов вылечился от коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Защитник ФК «Звезда» Александр Мосунов вылечился от коронавируса и приступил к тренировкам с командой в среду, 8 июля. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе пермского футбольного клуба.

Дмитрий Романов, пресс-атташе ФК «Звезда»:

— Александр Мосунов сдал несколько отрицательных тестов и присоединился к тренировкам. Остальные заражённые чувствуют себя нормально. Ждём результаты повторных тестирований Рустама Вазитдинова и одного из сотрудников клуба.

Напомним, 22 июня, по результатам тестирования на COVID-19 в ФК «Звезда», инфекцию обнаружили у двух футболистов и массажиста. Заражённых отправили на самоизоляцию, с бессимптомным протеканием болезни. Остальные футболисты, тренерский штаб и сотрудники клуба приступили к подготовке к новому сезону, так как не контактировали с заражёнными.

Ориентировочно, новый сезон в ПФЛ (Профессиональной футбольной лиге), где выступает пермская «Звезда», начнётся в августе.

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