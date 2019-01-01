Дмитрий Енцов журналист Правительство Пермского края и «Роскосмос» договорились о плане мероприятий в рамках нового соглашения о сотрудничестве Поделиться Поделиться Твитнуть

В среду, 8 июля, в ходе визита в Пермь руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин согласовали детальный план мероприятий в рамках нового соглашения, которое будет подписано в ближайшие месяцы.

Определены шесть направлений сотрудничества, которые включают инвестпроекты «Роскосмоса» в Прикамье, развитие промкооперации, развитие центров компетенций научно-образовательного центра «Рациональное недропользование», мероприятия по развитию образования и повышению квалификации, развитие технополиса «Новый Звёздный» в Новых Лядах и мероприятия по его продвижению.

Напомним, первое соглашение между краем и «Роскосмосом» подписано в декабре 2015 года, в декабре 2018 года подписано дополнительное соглашение. В феврале 2020 года в Москве состоялась встреча Дмитрия Махонина и Дмитрия Рогозина, по итогам которой стороны договорились об актуализации плана мероприятий.

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