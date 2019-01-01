Дмитрий Енцов журналист Состоялась встреча Дмитрия Рогозина и Дмитрия Махонина Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 8 июля, в Перми состоялась встреча руководителя госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Они отметили продуктивное сотрудничество краевых властей и предприятий «Роскосмоса». В частности, в рамках визита Рогозина — посещение НПО «Искра» и ПАО «Протон-ПМ».

Глава «Роскосмоса» отметил, что НПО «Искра» производит не только продукцию, относящуюся к армии, но и гражданскую, которую используют в разных уголках страны.

Что касается ПАО «Протон-ПМ», Рогозин отметил, что на предприятии, которое расположено в Новых Лядах, «важно запустить серийное производство двигателя РД-191 для ракеты «Ангара».

Дмитрий Рогозин, руководитель госкорпорации «Роскосмос»:

- «Ангара» в конце 2023 года должна взлететь с космодрома «Восточный». Поэтому все планы по её созданию должны быть полностью синхронизированы между всеми предприятиями (которые задействованы в её производстве, - Прим. Ред.).

Напомним, 25 октября 2019 года во время прошлого визита в Прикамье Дмитрий Рогозин принял участие в торжественной церемонии открытия нового корпуса заготовительного производства на загородной производственной площадке ПАО «Протон-ПМ» в Новых Лядах.

Кроме того, Рогозин отметил и социальную сторону расширения производства ПАО «Протон-ПМ», а это строительство жилья для сотрудников, детсада, школы и спортобъектов.

Отметим, что весь производственный комплект получил название технополис «Новый Звёздный». На данный момент введены в эксплуатацию пять цехов и один жилой дом. Через шесть лет там должны появиться новый корпус МАОУ «Техношкола им. В. П. Савиных» на 500 мест, детский сад, спорткомплекс, поликлиника, а к 2025 году должны ввести в эксплуатацию 70 тыс. кв. м жилья для сотрудников (девять пятиэтажных домов с 720 квартирами).

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

- Для региона очень важно сотрудничество с таким корпорациями как «Роскосмос». Мы поддерживаем контакты на постоянной основе, поддерживаем развитие предприятий, готовы оказывать содействие по увеличению продукции гражданской направленности. В частности, НПО «Искра» в прошлом году разместила заказы на 1,7 млрд руб, в этом году — на 1 млрд руб.

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