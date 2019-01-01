Дмитрий Енцовжурналист
В Пермском крае за сутки коронавирус подтвердился у 86 человек
Это четвёртый по массовости суточный результат в регионе с начала пандемии
По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае коронавирус подтвердился у 86 человек — это четвёртый по массовости результат в регионе с начала пандемии (самая крупная суточная цифра за всё время составила 107 человек, следующими пиками были 93 и 89 человек).
Среди новых заражённых — 52 женщины, 30 мужчин и четверо детей.
Таким образом, за всё время в регионе коронавирус подтвердился у 4155 человек. Сейчас проходят лечение 951 пациент, 3067 — выздоровели, 137 — скончались.
Коэффициент распространения составляет 1,1, то есть один заражённый инфицирует в среднем 1,1 человека. Коэффициент заболеваемости составляет 159,8 чел. на 100 тыс. жителей.
Подозрение на коронавирус отмечено у 290 пациентов, они ожидают результаты тестирования. Кроме того, на домашнем карантине находятся 2435 человек, они либо прибыли из-за границы, либо контактировали с инфицированными.
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