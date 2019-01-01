Дмитрий Енцов журналист Количество вылечившихся от коронавируса жителей Прикамья превысило 3 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки от коронавируса вылечились 126 пациентов. Об этом сообщает ВЕТТА.

Таким образом, общее количество выздоровевших в регионе с начала пандемии составляет 3067 человек.

Общее количество заболевших на утро 8 июля составляет 4069 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.