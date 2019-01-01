В детских садах Перми изменится работа дежурных групп Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в Пермском крае принято решение расширить деятельность дежурных групп в детских садах.

Теперь дежурные группы смогут посещать ребята из многодетных семей, а также семей, стоящих на профилактических учетах. Чтобы попасть в дежурную группу, родителям воспитанников необходимо представить справку о состоянии здоровья ребёнка. Её можно получить, вызвав врача на дом. На сегодняшний день в Пермском крае насчитывается порядка 24 тыс. дошкольников из данных категорий семей. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Напомним, в настоящее время в дежурные группы, организованные в детских садах на период пандемии, ходят дети работников организаций, чья деятельность не приостановлена. Всего на территории края работают 2032 дежурные группы, которые посещают более 22,2 тыс. детей.

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