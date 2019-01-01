Дмитрий Енцов журналист БК «Парма» подал заявку на участие в Кубке Европы Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Руководство пермского баскетбольного клуба «Парма» подало заявку на участие в Кубке Европы ФИБА (международной федерации баскетбола, — Прим.).

Это было сделано после того, как ФИБА не приняла заявку пермского клуба на участие в более престижном турнире — Лиге чемпионов, мотивируя это тем, что преимущество будет отдано командам, которые участвовали в прошлогоднем розыгрыше Лиги, а она не была доиграна из-за пандемии коронавируса.

В результате единственным представителем России в Лиге чемпионов станет БК «Нижний Новгород», который выступил хуже в регулярном национальном чемпионате — Единой лиге ВТБ (занял восьмое место, а «Парма» — шестое), но нижегородцы накануне пандемии успели выйти в плей-офф турнира.

Отметим, что победителем Кубка Европы уже был пермский клуб — в 2006 году его выиграл «Урал-Грейт» (до 2015 года турнир назывался Кубком вызова). Кроме того, годом позже, в 2007 году, итоговую победу одержал «ЦСК-ВВС». Последним «докоронавирусным» победителем в 2019 году (последний турнир не был доигран из-за пандемии) стал итальянский «Сассари».

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