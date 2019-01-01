Пермский край обсуждает варианты сотрудничества с концерном ВКО «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с представителями гражданского направления военного концерна АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Темой встречи стало развитие промкооперации концерна с предприятиями Прикамья, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В частности, речь шла о сотрудничестве в части диверсификации оборонно-промышленного комплекса и взаимодействии в сфере развития цифровых технологий, производство гражданских систем навигации, программного обеспечения. Представители концерна представили собственные производственные возможности «Алмаз-Антея» в сфере медицины, ЖКХ, промышленных технологий, безопасности дорожного движения, телекоммуникаций.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Пермский край бережно относится к инвесторам, в региональной повестке много внимания уделяется промышленности. Наши предприятия имеют потенциал для развития. Самое главное, Пермский край как инвестиционно привлекательный регион развивает​ соответствующую налоговую политику, Краевые власти видят потенциал в развитии сотрудничества предприятий с концерном «Алмаз-Антей», в частности, по направлению гражданского производства. Помимо этого, край готов обсуждать условия открытия на территории региона дочерних предприятий концерна.

Как подчеркнул в ответном слове заместитель генерального директора «Алмаз-Антей» Александр Ведров, в вопросах развития сотрудничества между концерном и предприятиями Пермского края нельзя ограничиваться конкретными отраслями. В ходе встречи, по словам руководителя, были определены лишь направления — проектирование и создание производства оборудования для нефтегазового сектора.

Александр Ведров, заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» :

— Но Пермский край традиционно славится высокотехнологичными промышленными предприятиями, поэтому будем развивать и другие направления, например, обеспечение медиков и служб ЖКХ качественным отечественным оборудованием».

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