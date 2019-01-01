Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посетит Пермь 8 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетит Пермь 8 июля. В программе визита — посещение НПО «Искра» и ПАО «Протон-ПМ». Также Дмитрий Рогозин проведёт совещание с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным.

Напомним, 17 июня Пермь посетил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников. Он заявил, что «Искра» сможет рассчитаться с долгами и наладит кооперацию с другими предприятиями региона. «Протон-ПМ» получит поддержку в виде докапитализации действующего инвестпроекта.













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