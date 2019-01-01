Дмитрий Енцов журналист За сутки в Прикамье — 52 новых случая COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае коронавирус подтвердился у 52 пациентов.

Из них 38 человек проходят лечение в больницах, 14 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Таким образом, общее количество инфицированных за всё время в регионе составляет 4069 человек. 991 пациент проходят лечение, 137 — скончались, остальные (2941 человека) выздоровели.

Подозрение на инфекцию отмечено у 319 человек, у всех взяты тесты, они ожидают результаты экспертизы.

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,96 (то есть один инфицированный заражает в среднем 0,96 человека).

Коэффициент заболеваемости составляет 156,5 чел. на 100 тыс. жителей.

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