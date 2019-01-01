Дмитрий Енцовжурналист
В Пермском крае подозрение на коронавирус отмечено у 319 человек
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
По информации министерства здравоохранения Пермского края, на утро 7 июля в регионе подозрение на COVID-19 отмечено у 319 пациентов.
У всех них есть все признаки ОРВИ, все сдали тесты на коронавирус и ожидают результатов.
Всего на утро от коронавируса лечатся 939 человек (за сутки выписано три пациента).
Всего с начала пандемии вирус подтвердился у 4017 жителей края, 137 из них скончались.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть