Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае подозрение на коронавирус отмечено у 319 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, на утро 7 июля в регионе подозрение на COVID-19 отмечено у 319 пациентов.

У всех них есть все признаки ОРВИ, все сдали тесты на коронавирус и ожидают результатов.

Всего на утро от коронавируса лечатся 939 человек (за сутки выписано три пациента).

Всего с начала пандемии вирус подтвердился у 4017 жителей края, 137 из них скончались.

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