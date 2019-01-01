Григорий Серёдкин Жительнице Пермского края вынесен приговор за фейк о коронавирусе Поделиться Поделиться Твитнуть

Жительницу Верещагино оштрафовали на 30 тыс. руб. за ложную информацию в интернете о тестировании на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Верещагинского районного суда.

Виновная на своей странице в соцсети распространила фейк, в котором сообщила о том, что скорая помощь якобы получает заражённые тесты, через который можно заразиться. Также автор сообщения призывала отказываться от любого тестирования.

Согласно ч.9 ст.13.15 КоАП РФ, к административной ответственности может быть привлечено лицо за распространение в СМИ и ИТС заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Такие сообщения могут создать угрозу жизни, здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.





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