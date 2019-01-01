Дмитрий Енцов журналист Из-за коронавируса средний срок продажи квартир в Перми вырос почти на месяц Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным аналитиков портала о недвижимости ЦИАН средний срок экспозиции квартиры рынка вторичного жилья в Перми по итогам второго квартала 2020 года составил 72 дня, что на 24 дня (или на 48%) больше, чем в первом квартале.

По этому показателю Пермь занимает серединную позицию среди городов-миллионников (43 дня).

Больше всего срок экуспозиции вырос в Волгограде — на 87% (до 108 дней). Меньше всего — в Краснодаре — на 2% (на один день — с 45 до 46 дней).

Увеличение сроков экспозиции отмечены во всех крупных городах России.

Эксперты отмечают, что прямая причина этого — режим самоизоляции, когда и потенциальные клиенты взяли паузу в приобретении жилья, и практически все агентства недвижимости не работали (за исключением тестовых онлайн продаж), что не позволяло организовывать экскурсии на объекты.

Стоимость 1 кв. м. На квартиры вторичного рынка в Перми на начало июля составила в среднем 59,3 тыс. руб. (за полугодие рост на 0,6%), средняя цена квартиры на рынке — 2,66 млн руб., средняя площадь — 53,4 кв. м.

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