На станции Пермь-2 под поездом погибла женщина Поделиться Поделиться Твитнуть

Утром 3 июля на железнодорожной станции Пермь-2 под колёсами поезда погибла 75-летняя женщина.

Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на Уральское СУ на транспорте СКР, пожилая женщина пыталась пробраться под вагоном грузового поезда. В результате наезда вагоном поезда потерпевшей были причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью.



В настоящее время следователи устанавливают обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СКР.

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