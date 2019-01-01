В Перми с 15 июля меняется пять автобусных маршрутов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 15 июля в Перми в рамках внедрения последнего этапа новой маршрутной сети изменятся ещё пять автобусных маршрута. Также на автобусных маршрутах №1, 25, 35, 41 и 78 появится система бесплатных пересадок и оплата проезда банковской картой. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Автобус №67 будет продлён до микрорайона Заостровка, а со стороны Садового будет следовать по улице Макаренко без заезда на площадь Дружбы. Автобус №4 с 15 июля будет следовать по улице Тургенева до площади Дружбы, а автобус №61 будет проходить через микрорайон Ива до Комсомольской площади.

Автобусный маршрут №26 будет следовать от улицы КИМ по улице Тургенева, без заезда на площадь Дружбы, а отдельные рейсы данного маршрута — до микрорайона Крольчатник. Автобус №59 будет следовать от микрорайона Юбилейный до аэропорта Бахаревка, а отдельные отправления — до улицы милиционера Власова. Они будут совершаться каждые 30 минут.





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