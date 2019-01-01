В Пермском крае в этом году планируется ввести в эксплуатацию шесть школ Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Прикамье в этом году планируется ввести в эксплуатацию шесть школ, что является рекордным показателем для последних лет. Всего в школах будут обучаться 5 тысяч 123 ученика, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

С начала года началось сооружение семи школ. Для сравнения за аналогичный период прошлого года было начато строительство всего двух школ.

Началось строительство школы на 220 учащихся в с. Филлиповка Кунгурского района.

Ранее был расторгнут контракт с недобросовестным подрядчиком. Перед новым стоит задача построить школу в срок.

Сейчас подрядчик готовит площадку, для сооружения трехэтажного здания с подвалом общей площадью 712 квадратных метров, а сдать школу планируется в 2021 году .

В школе запроектированы учебные кабинеты, мастерские, большой спортзал. Дети будут обучаться в одну смену.

Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, сейчас дети Филипповки и соседних деревень обучаются в старом деревянном здании 1907 года постройки. В существующей школе нет раздевалки, спортзала, в столовую ребятам приходиться ходить в соседнее помещение. Строительство современной школы — долгожданное событие для Филипповки. По словам Дмитрия Махонина, строительство социальных объектов должно продолжаться, не смотря на санитарно-эпидемиологическую обстановку.

В общей сложности в текущем году планируется ввести в эксплуатацию шести школ. Объекты появятся в Перми, Березниках, Пермском, Кочевском, Чайковском районах и округах.





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