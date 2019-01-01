Григорий Серёдкин Спрос на готовый бизнес в Прикамье снизился на 39% Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам второго квартала 2020 года спрос на готовый бизнес в Прикамье снизился на 39% по сравнению с первым кварталом. Цены выросли на 20%, сообщает аналитический центр Avito.



В РФ общий спрос на готовый бизнес снизился по сравнению с первым кварталом 2020 года на 32%. Но в некоторых отраслях наблюдается рост. Так, по стране больше стали интересоваться сельхозпредприятиями. У жителей Перми спрос к ним вырос на 25% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Это объясняется тем, что весна — традиционный сезон активного спроса на такие предприятия. Например, у жителей Москвы спрос к ним вырос на 70%, в Санкт-Петербурге — на 39%.



Спрос на компании из сферы услуг и торговли в Перми снизился на 38% и 56%. Значительно уменьшился интерес к предприятиям в сфере развлечений (-51%) и общепита (-41%). Эти отрасли оказались наиболее уязвимыми в начале карантина и за время самоизоляции значительно «просели» в выручке.



Количество объявлений о продаже готового бизнеса по РФ снизилось в среднем на 17% за квартал. Предприниматели менее охотно выставляют бизнесы на продажу, так как ждут прояснения экономической ситуации.



Однако есть предприятия, объявлений о продаже которых стало больше. Например, количество объявлений в категории «сельское хозяйство» увеличилось на 23% по сравнению с I кварталом. В Перми выбор сельхозкомпаний у желающих приобрести данный бизнес вырос приблизительно на 60%. На 33% выросло количество объявлений о продаже строительных компаний.

В среднем по России стоимость бизнеса увеличилась на 52%. Самые дорогие компании продаются в Москве. Средняя цена на готовый бизнес в столице установилась на уровне более 36 млн руб., что дороже на 26%, чем в первом квартале. В Новосибирске предприятия предлагали приблизительно за 10 млн руб. (+62%), а в Ростове-на-Дону, Самаре и Тюмени готовый бизнес во втором квартале можно было приобрести по средней цене от 8,1 до 8,7 млн руб. В Перми средняя цена увеличилась на 20% до 3,7 млн руб.

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