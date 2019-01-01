Дмитрий Енцов журналист Общее количество заражённых коронавирусом за всё время в Пермском крае превысило 4 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 53 новых случаев заражение COVID-19. При этом семь человек скончались.

Таким образом, за всё время с начала пандемии вирус зафиксирован у 4017 человек. Из них 2938 выздоровели, 942 — проходят лечение, 137 человек — скончались.

Подозрение на инфекцию зафиксировано у 240 человек.

Коэффициент распространения в регионе составляет 0,98, то есть один инфицированный заражает 0,98 человека. Коэффициент заболеваемости составляет 154,5 чел. на 100 тыс. жителей.

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