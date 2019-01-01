Дмитрий Енцовжурналист
На неделе в Пермском крае ожидается потепление до +35°
По информации ГИС-Центра ПГНИУ, наступившая неделя в Пермском крае может стать одной из самых жарких нынешним летом.
При этом, в пятницу, 10 июля, прогнозируется повышение температуры до +35°, и если это произойдёт, то этот день станет самым жарким в Прикамье с 2016 года.
При этом максимальная температура ожидается не на юге региона, а в его северо-западной части.
Гидрометцентр РФ прогнозирует на этот день жару в Перми до +32°.
Жара продлиться как минимум до ближайших выходных, когда ожидается небольшое снижение температуры в регионе до +28°.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.