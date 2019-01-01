Дмитрий Енцов журналист БК «Парма» не попал в число участников Лиги чемпионов Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» не попал в число участников Лиги чемпионов ФИБА (международной федерации баскетбола, — Прим.).

Организаторы турнира включили лишь одного представителя России в число участников Лиги ближайшего сезона — БК «Нижний Новгород».

Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов одобрено участие 28 европейских команд, ещё четыре команды попадут на турнир через квалификационный раунд, на который претендуют 16 команд.

Отметим, что этот турнир проводился всего три раза. Последним победителем стал итальянский «Виртус».

Лига чемпионов стала ответом на самый престижный европейский клубный баскетбольный турнир — Евролигу. Тем не менее, европейские гранды, чемпионы своих стран и топ-клубы по-прежнему предпочитают участвовать в Евролиге, а не в Лиге чемпионов.

Напомним, по итогам досрочно завершившегося сезона национальной Единой лиги ВТБ «Парма» заняла шестое место.

БК «Нижний Новгород» занял восьмое место, но организаторы Лиги чемпионов решили отдать предпочтение нижегородскому клубу, так как эта команда удачно выступала в прошлом розыгрыше европейского турнира, выйдя в плей-офф, но продолжению турнира помешала ситуация с коронавирусом. При этом нижегородцы попадают в турнир не напрямую, а в виде исключения.

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