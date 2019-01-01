Дмитрий Енцов журналист За сутки от коронавируса вылечились 11 жителей Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки из медучреждений региона выписаны 11 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции.

Таким образом, общее количество выздоровевших от инфекции в Прикамье за всё время составляет 2938 человек.

Общее число заболевших в региона с начала пандемии составляет 3964 человека.

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