На неделе почти 80 домов в Перми останутся без воды Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми на предстоящей неделе пройдут массовые отключения холодной воды в разных районах города.

Водоснабжение будет отключено в связи с аварийно-восстановительными и плановыми ремонтными работами на улицах Солдатова, Крупской, Екатерининская, шоссе Космонавтов, Комсомольском проспекте и бульваре Гагарина, сообщает ВЕТТА со ссылкой на «Новогор-Прикамье».

7 июля с 09:30 до 18:30 воду отключат в домах на Комсомольском проспекте, 8 и 10, улице Монастырской, 43.

8 июля с 09:00 до 19:00 вода будет отключена на бульваре Гагарина, 53, 55, 57, 61 и ул. Макаренко, 54 и 56.

9 июля с 09:30 до 18:30 воду отключат на ул. Екатерининской, 59, 63 и ул. Газеты «Звезда», 30.

10 июля с 10:00 до 17:00 вода будет отключена в домах на ул. Блюхера, 3, 3А, 5, 7.

11 июля с 09:00 до 19:00 вода будет отключена в домах на:

— ул. Емельяна Ярославского, 40, 42, 52, 56

— Илецкая, 6

— Лодыгина, 53, 57

— Муромская, 16, 16а, 18, 2, 24, 26, 28, 32

— Солдатова, 24, 26, 29, 29 /2, 29/3, 29А, 29В,

— Яблочкова, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 26, 26А, 26Б, 29, 31, 33, 35, 26, 36А, 37, 39, 48, 48/2,

— Гайдара 7А, 9А, 11, 11А, 13, 13А,

— Крупской, 79, 81, 83, 85, 87А, 87Б, 89А, 91А

— Пушкарская, 69, 75

— Старцева, 35, 35/2, 35/3, 37/2, 37/3.





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