В жилом доме Перми обрушился потолок
В Дзержинском районе Перми в жилом доме на ул. Лепешинской, 12 в одной из комнат обрушился потолок. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».
Данный дом признан аварийным, но в нём ещё проживают люди. Обрушение произошло в трёх комнатной квартире, владелица комнаты в это время была в отъезде. В других комнатах проживают три взрослых и четыре ребёнка. В результате ЧП никто не пострадал.
На место происшествия выехали спасатели и выполнили обследование дома. Угрозы обрушения нет. В ближайшие дни в данном доме планируется выполнить кровельные работы.
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