В жилом доме Перми обрушился потолок Поделиться Поделиться Твитнуть

В Дзержинском районе Перми в жилом доме на ул. Лепешинской, 12 в одной из комнат обрушился потолок. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Данный дом признан аварийным, но в нём ещё проживают люди. Обрушение произошло в трёх комнатной квартире, владелица комнаты в это время была в отъезде. В других комнатах проживают три взрослых и четыре ребёнка. В результате ЧП никто не пострадал.

На место происшествия выехали спасатели и выполнили обследование дома. Угрозы обрушения нет. В ближайшие дни в данном доме планируется выполнить кровельные работы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.