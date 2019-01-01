В Прикамье может появиться ещё один горнолыжный комплекс
Проект планируется представить потенциальным инвесторам уже в июле
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин посетил посёлок Усьва. Здесь главе региона представили перспективы создания базы спортивного отдыха с ориентацией на горнолыжный, водный и пеший туризм.
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:
— Помимо создания горнолыжного комплекса, возможна подготовка экологических троп, летом здесь могут начинаться сплавы. Будем обсуждать с предпринимателями, кто готов взяться. Будем стараться реализовать проект, он точно нужен краю.
Проект создания и развития горнолыжного комплекса «Усьва» уже разработан, выполнены межевание земель и вырубка леса под горнолыжные склоны. Здесь планируется установить кресельный подъёмник и проложить семь оборудованных трасс, а также трассы для фрирайда. По прогнозам инициатора проекта Фёдора Кощеева, в первый год после создания горнолыжный комплекс сможет принять 80 тыс. туристов, а через пять лет уже 120 тыс. Кроме того, строительство комплекса обеспечит более 100 рабочих мест и устойчивый поток туристов.
Проект планируется представить потенциальным инвесторам уже в июле.
«Учитывая малоснежные зимы последних лет в Европе и центральных районах России, география горнолыжной индустрии может существенно измениться. Туристический поток должен проходить через Пермский край, а не обходить его стороной. В районе поселка Усьва находятся памятники природы Каменный город и Столбы, снимаются фильмы и активно развивается пешеходный и водный туризм, а пейзажи привлекают фото- и видеографов», — поделился Фёдор Кощеев.
Кроме того, будет собрана экспертная группа по вопросам концепции развития Каменного города. Проект предусматривает оборудование и освещение троп, парковку и туалеты.
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