Сергей Данилов За сутки в Прикамье выявлено 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией Поделиться Поделиться Твитнуть

За минувшие сутки в Пермском крае диагностировано 53 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщают в краевом оперштабе.

По данным краевого минздрава, 34 человека проходят лечение в больницах, 19 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 53 новых инфицированных — 15 мужчин, 36 женщин и два ребенка. Среди взрослого населения: младше 45 лет — 17 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет.

Общее количество заболевших в регионе составило 3964 человека. Вылечились от болезни 2926 человек.

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