За сутки коронавирус диагностирован у 54 жителей Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На утро 4 июля в Пермском крае коронавирус выявлен ещё у 54 жителей Пермского края. Таким образом, с начала эпидемии в регионе инфекция зафиксирована у 3911 человек.

Ежесуточный прирост больных составил 1,4%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 3 июля — 0,99).



Всего 830 пациентов проходят лечение в специализированных медучреждениях, 25 — на дому под ежедневным наблюдением медицинских работников в связи с отсутствием клинических проявлений заболевания, 2926 инфицированных — выздоровело.

80 летальных исходов зафиксировано от COVID-19. Ещё 50 случаев смерти инфицированных — не от COVID-19, но они были заражены.









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