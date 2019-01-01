В Перми выписано рекордное количество выздоровевших от коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья выписано ещё 206 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число оправившихся от COVID-19 составило 2926.

Под наблюдением специалистов остаются 2622 жителя Пермского края. На утро 4 июля общее число выявленных заболевших составляет 3857 человек.





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