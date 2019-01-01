Дмитрий Енцов журналист В выходные в Перми потеплеет до +26° Поделиться Поделиться Твитнуть

Ближайшие выходные в Перми, 4 и 5 июля, ожидаются тёплыми, но с большой вероятностью дождей.

Так, по прогнозу Гидрометцентра РФ, в оба дня воздух прогреется до +26°, при этом вероятность осадков в субботу составляет 60%, а в воскресенье — 91%.

Это потепление станет началом жаркого периода, который продлится до середины месяца. Максимальная жара, предварительно, ожидается в середине следующей недели, когда температура воздуха может превысить +30°.

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