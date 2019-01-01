Дмитрий Енцов журналист Июль в Перми ожидается сухим и теплее нормы Поделиться Поделиться Твитнуть

По прогнозу специалистов ГИС-центра ПГНИУ, июль в Пермском крае ожидается относительно тёплым, с небольшим количеством осадков.

Так, среднемесячная температура ожидается выше нормы на 1°, в Перми — на 3° выше прошлогодней ситуации.

При этом, если месяц разбить на декады, то они ожидаются разноплановыми. Так, первая неделя июля будет ниже нормы на 1—2°.

Жаркая погода ожидается с 8 июля с достижением отметки температуры воздуха +30° в дневные часы. Это позволит второй декаде месяца быть наиболее жаркой и сухой. Такой же ожидается и третья декада месяца, но одновременно с этим с этого периода и до конца июля возможно увеличение количества осадков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.