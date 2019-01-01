Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае за сутки — 56 новых случаев коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась у 56 жителей.

Таким образом, за всё время в регионе COVID-19 диагностирован у 3857 жителей. Из них 1008 человек проходят лечение, 2720 — выздоровели, 129 — скончались.

Коэффициент распространения инфекции — 0,99, то есть один заражённый инфицирует в среднем 0,99 человека. заболеваемость — 148,4 чел. на 100 тыс. жителей (75-е место в России).

Подозрение на инфекцию зафиксировано у 191 человека, они ожидают результаты тестирования.

На домашнем карантине находятся 2410 человек: это те, кто вернулся из-за границы либо контактировал с инфицированными.

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