Дмитрий Енцов журналист Бориса Савовича оставляют в БК «Парма» на ближайший сезон Поделиться Поделиться Твитнуть

Форвард Борис Савович подписал новое соглашение с пермским баскетбольным клубом «Парма» на ближайший сезон-2020/2021.

Отметим, что он уже был заявлен за «Парму» в марте этого года, когда стало очевидно, что центровой Артём Забелин из-за травмы выбыл на долгий срок.

При этом Савовичу не удалось сыграть ни одного матча за пермский клуб, так как чемпионат был заранее завершён из-за пандемии коронавируса.

До «Пармы» Савович выступал за южнокорейский клуб Goyang Orions. В сезоне-2018/2019 выступал в Единой лиге ВТБ за две команды — польскую «Зелёну Гуру», затем за саратовский «Автодор».

До этого выступал за «Баварию», «Галатасарай», «Црвену Звезду», «Будучность», «Умана Рейер» и «Хемофарм». Среди титулов — победа в Адриатической лиге, чемпионство в Германии, обладатель Кубка Сербии, трижды чемпион Черногории.

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