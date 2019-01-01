Пермский музей электротранспорта возобновил бесплатные экскурсии Поделиться Поделиться Твитнуть

Музей электротранспорта МУП «Пермгорэлектротранс» с 1 июля возобновил работу. Посетить экскурсию можно группой не более пяти человек, во время нахождения в музее необходимо соблюдать все меры индивидуальной защиты. Записаться на экскурсию можно по электронной почте. Экскурсия проводится бесплатно.

Во время посещения музея посетители смогут узнать об истории первой трамвайной линии, услышать звон колокольчика, оповещающего горожан о приближении трамвая, ознакомиться с исторической схемой движения электротранспорта, а также посидеть в кабине ретротрамвая и ретротроллейбуса.

Напомним, музей электротранспорта был открыт МУП «Пермгорэлектротранс» в 2014 году. Музейная экспозиция представляет собой светящуюся историческую схему движения трамваев и троллейбусов 80-х годов, ретротрамвай КТМ-1, отреставрированный в соответствии с характеристиками вагона XX века, и ретротроллейбус КТГ-2.

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