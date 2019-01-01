После вмешательства прокуратуры врачам Верещагино доплатили 430 тыс. руб. за работу с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае прокуратура проверила порядок начисления стимулирующих выплат сотрудникам Верещагинской центральной районной больницы, участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

В ходе проверки было установлено, что стимулирующие выплаты медработникам назначались и выплачивались только в мае и июне 2020 года. Однако в апреле на территории Верещагинского городского округа также были выявлены пациенты с подтверждённым диагнозом COVID-19. При этом стимулирующие выплаты произведены не были, заявка в краевой минздрав о выделении денежных средств за апрель не направлялась, сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Прокурор внёс главврачу больницы представление, по результатам рассмотрения которого были восстановлены права 15 фельдшеров и водителей скорой медпомощи. В результате после вмешательства прокуратуры данным медработникам доплатили более 431,2 тыс, руб. стимулирующих выплат.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.