«Азот» вложил 211 млн руб. в установку производства аммиака Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» прошло техническое перевооружение колонны синтеза аммиака. Проводить масштабные работы на агрегате №1 производства аммиака приехали представители известных европейских компаний — Haldor Topse (Дания) и Buchen (Германия). На реализацию мероприятия плана капитальных вложений затрачено 211 млн руб., сообщает пресс-служба предприятия.

Остановочный ремонт агрегата №1 производства аммиака прошёл с учётом строгих мер безопасности. Все работники перед командировкой прошли тестирование на коронавирусную инфекцию и соблюдали все меры профилактики на промплощадке.

Представители компании Buchen занимались выгрузкой прежнего катализатора. Колонну синтеза очистили за несколько дней. Вещество удалось извлечь с помощью специального вакуумного насоса, после чего персонал отремонтировал внутри колонны металлическое насадки и теплообменный аппарат.

Загрузку нового катализатора проводили технологи производства аммиака. В работе использовалось специальное оборудование: рассеивающее устройство и вибраторы для того, чтобы добиться необходимой плотности. На первую и вторую полки колонны синтеза специалисты поместили катализатор КМ1R — предвосстановленный, для ускоренного пуска. На третью полку — КМ1, который даёт высокую и стабильную активность.

Весь процесс контролировали представители компании-изготовителя — Haldor Topse. Специалисты вели подсчёт загружаемого материала, следили за определённой плотностью, равномерностью и горизонтальностью слоёв. Соблюдение определённой технологии важно для минимизации истирания катализатора и, как следствие, обеспечения его продолжительной работы и высокой активности.

Александр Исаченков, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Техническое перевооружение — ответственный процесс. Катализаторы призваны сделать процесс синтеза более эффективным. К примеру, KM1R значительно сокращает время восстановления катализатора, сокращая тем самым время простоя установки. Более того, при восстановлении KM1R образуется лишь небольшое количество воды, что обеспечивает меньший объём аммиачной воды при пуске установки. В свою очередь, КМ1 характеризуют длительный срок службы в подобных промышленных установках и высокая производительность.

Катализатор необходим для конверсии синтез-газа, содержащего водород и азот, в аммиак. Он представляет собой смесь двух- и трёхвалентных оксидов железа с добавлением оксидов калия, алюминия, кальция и кремния в заданных пропорциях. Катализатор доставили в филиал «Азот» из Дании паромом до Литвы, затем шестью большегрузными автомобилями в Пермский край.

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